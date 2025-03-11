A101’in merakla beklenen Aldın Aldın kampanyası, bu hafta da yayımlandı. 13 Mart Perşembe gününden itibaren satışa çıkacak aktüel ürünler arasında, hem teknoloji severlerin hem de ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin ilgisini çekecek seçenekler yer alıyor. Üç tekerlekli elektrikli moped ve 150 cc maxi scooter gibi araçların yanı sıra beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve kozmetik ürünler de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte A101'de haftanın fırsatları...