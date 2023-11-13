A101 aktüel kataloğunda koltuk takımı ve dikey süpürge satışa çıkıyor!
A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 16 Kasım A101 aktüel ürünler listesi...
A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 16 Kasım bu perşembe A101 kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...
Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.799 TL
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL
Onvo 65" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 14.339 TL
Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.699 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.099 TL
OUKITEL C32 Cep Telefonu 4.699 TL
Regal Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.799 TL
Maximus SR3000 Duvar Tipi Isıtıcı 439 TL
Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 549 TL
Samsung Cyclone Süpürge 2.799 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 179 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 219 TL
Renkli Cam Kase 29,90 TL
Porselen Sufle Kabı 19,90 TL
Cam Matara 750 ml 59,90 TL
Renkli Oval Kase 24,90 TL
Sızdırmaz Cam Yağlık 550 cc 19,90 TL
Burç Desenli Kupa 14,90 TL
Ahşap Mutfak Gereçleri 24,90 TL
Ocak Üstü Tost Makinesi 349 TL
Papilla Basık Tencere 26 cm 349 TL