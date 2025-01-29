A101 aktüel ürünler kataloğu 30 Ocak 2025: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta pek çok indirim var. 30 Ocak Perşembe günü A101'de teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri bulunuyor. İşte A101 aktüel indirimli ürünler
A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Su Sebili, Akıllı Tartı, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Singer Dikiş Makinesi, 125 cc Benzinli Motosiklet indirimli ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 indirimli ürünler tam listesi
A101 AKTÜEL KATALOĞU İLE FİYAT LİSTESİ
Onvo 55' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.999 TL
JVC 55' 4K Ultra HD Smart Tv 17.999 TL
Reeder S23 Pro Max 4.799 TL
Kesme Makinesi 699 TL
Aprilla Boyun Masaj Aleti 999 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 1.599 TL
Pierre Cardin Epilatör 499 TL
Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 399 TL
APEC 125 CC Benzinli Motosiklet 43.990 TL