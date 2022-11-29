Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A101 aktüel ürünler 1 Aralık kataloğu yayında!

A101 aktüel 1 Aralık kataloğunda; Arzum dik sürüge, Aprilla saç şekillendirici, Paşabahçe kapaklı cam kase, LAV saklama kabı ve bardak çeşitleri, Flavel bulaşık makinesi, Xiomi Redmi 9C cep telefonu ve daha birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte A101 aktüel ürünler 1 Aralık kataloğu tam liste...

ABONE OL
  • A101 aktüel ürünler listesi: 1 Aralık Perşembe A101'de yıl sonu indirimleri başlıyor! Bu hafta Perşembe A101 katalog indirimli ürünler listesinde neler var?

    A101 aktüel 1 Aralık indirimli ürünler listesinde; Çift Kişilik Emboss Battaniye, Döküm Kek Kalıbı, Fakir Exetrim Saç Sakal Kesme Makinesi, Felix Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Hikayeli Boyama Kitapları, GoSmart Kulak İçi Kulaklık, Sunny Çelik Su Isıtıcı ve daha birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte A101'de aldın aldın fırsatları...
  • A101 aktüel ürünler listesi: 1 Aralık Perşembe A101'de yıl sonu indirimleri başlıyor! Bu hafta Perşembe A101 katalog indirimli ürünler listesinde neler var?

    Flavel No-Frost Buzdolabı 6.299 TL

    FLV 5 Programlı Bulaşık Makinesi 4.199 TL

    GoSmart Kulak İçi Kulaklık 19,95 TL

    HI-LEVEL 39'' HD Android Smart Uydu Alıcılı LED TV 3.099 TL
  • A101 aktüel ürünler listesi: 1 Aralık Perşembe A101'de yıl sonu indirimleri başlıyor! Bu hafta Perşembe A101 katalog indirimli ürünler listesinde neler var?

    Moda Life Avrupa Köşe Takımı 6.990 TL

    Moda Life Begonvil Koltuk 3.590 TL

    Moda Life Juliet Köşe Takımı 6.990 TL

    Piranha Bluetooth Kulaklık 119 TL

    Piranha Kablosuz Klavye 99,95 TL
  • A101 aktüel ürünler listesi: 1 Aralık Perşembe A101'de yıl sonu indirimleri başlıyor! Bu hafta Perşembe A101 katalog indirimli ürünler listesinde neler var?

    Redmi 9C 64 GB Cep Telefonu 3.799 TL

    Samsung 58'' 4K Crystal UHD TV 11.599 TL

    SEG 5 kg Çamaşır Makinesi 3.699 TL

    Toshiba 55'' Ultra HD Smart TV 7.299 TL
  • A101 aktüel ürünler listesi: 1 Aralık Perşembe A101'de yıl sonu indirimleri başlıyor! Bu hafta Perşembe A101 katalog indirimli ürünler listesinde neler var?

    Arzum Practical Dik Süpürge 499 TL

    Balıkçı Bay Bere 24,95 TL

    Baskılı Bay Bere 24,95 TL

    Bay Eldiven 14,95 TL

    Bay Süveter 49,95 TL

    Bayan Eldiven 14,95 TL

    Bayan Polar Pijama Takımı 169 TL

    Canlı Çiçek Dekoratif Saksıda Sukulent 29,95 TL
  • A101 aktüel ürünler listesi: 1 Aralık Perşembe A101'de yıl sonu indirimleri başlıyor! Bu hafta Perşembe A101 katalog indirimli ürünler listesinde neler var?

    Çift Kişilik Emboss Battaniye 179 TL

    Döküm Kek Kalıbı 159,95 TL

    Fakir Exetrim Saç Sakal Kesme Makinesi 219 TL

    Felix Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199 TL

    Hikayeli Boyama Kitapları 6,95 TL

    Kiwi Mikrodalga Fırın 1.199 TL
  • A101 aktüel ürünler listesi: 1 Aralık Perşembe A101'de yıl sonu indirimleri başlıyor! Bu hafta Perşembe A101 katalog indirimli ürünler listesinde neler var?

    Manuel Kollu Rende 129,95 TL

    Oyuncak Çay Seti 49,95 TL

    Oyuncak Mini Dozer 29,95 TL

    Oyuncak Tren Seti 139,95 TL

    Paşabahçe Tereyağlık 34,95 TL

    Piranha Avuç Taşlama 299 TL

    Piranha Darbeli Matkap 299 TL
  • A101 aktüel ürünler listesi: 1 Aralık Perşembe A101'de yıl sonu indirimleri başlıyor! Bu hafta Perşembe A101 katalog indirimli ürünler listesinde neler var?

    Piranha Dekupaj Testere 299 TL

    Piranha Lehim Havya Seti 79,95 TL

    Plastik Ürünler 19,94 TL

    Servis Gereçleri 49,95 TL

    Su Şişesi 14,95 TL
  • A101 aktüel ürünler listesi: 1 Aralık Perşembe A101'de yıl sonu indirimleri başlıyor! Bu hafta Perşembe A101 katalog indirimli ürünler listesinde neler var?

    Sunny Çelik Su Isıtıcı 175 TL

    Tek Kişilik Emboss Battaniye 139 TL

    Tek Kişilik Yorgan 189 TL

    Tokyo Saklama Kabı 54,95 TL
  • A101 aktüel ürünler listesi: 1 Aralık Perşembe A101'de yıl sonu indirimleri başlıyor! Bu hafta Perşembe A101 katalog indirimli ürünler listesinde neler var?

    12'li Aqua Kağıt Havlu 69 TL

    1L Dimes Yarım Yağlı Süt 15,90 TL

    200 g Maret Dana Kangal Sucuk 41,95 TL

    250 g İkbal Sade Çekme Helva 16,95 TL

    250 g Tatlan Çanakkale Bombası Çeşitleri 19,95 TL

    2500 g Ovadan Trakya Baldo Pirinç 69,90 TL

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.