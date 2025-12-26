A101'de haftanın fırsatları duyuruldu. Aralık ayının son günlerine yaklaşırken A101 kataloğunda; ev eşyaları, giyim ve temel gıda ihtiyaçları, tekstil ürünleri gibi birçok kategoride ürün gündemdeki yerini aldı. Peki, A101'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte 31 Aralık Çarşamba A101 kataloğu ve güncel fırsat ürünleri...