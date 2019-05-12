Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu.



Akşam verilen aranın ardından sabahın ilk ışıklarıyla arama kurtarma çalışmasına başlayan ekipler, Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında bir ayakkabı buldu.

Ekipler, Abdulkadir Nişancı'ya ait olabileceği düşünülen ayakkabının fotoğrafını çekerek yakınlarına gönderdi.

Aile fertlerinin fotoğrafı Nişancı'nın eşine göstermesinin ardından ayakkabının Nişancı'ya ait olduğu tespit edildi.

JAK, AFAD, UMKE, JÖAK ve AKUT ekiplerinin arama, tarama çalışmaları devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Nişancı'nın kaybolduğu bölgede dün hava kararana kadar arama yapan 210 kişilik Bayburt, Trabzon, Rize ve Erzurum'dan AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Karayolları, Özel İdare, Trabzon AKUT ve diğer ekipler, çalışmalarını Trabzon ve Bayburt tarafında belirlenen noktalarda yürütüyor.

Deredeki arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı arama ve kurtarma timinin yanı sıra Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi de katılıyor.

Su altı arama ve kurtarma ekipleri, Derebaşı tüneli önünde HES regülatörünün olduğu ve Nişancı'nın ayakkabısının bulunduğu vadide, yoğun ve kuvvetli suya rağmen çalışma gerçekleştiriyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama faaliyetini tüm ekiplerle kapsamlı olarak sürdürdüklerini belirtti.

Vali Ustaoğlu, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile AA Bayburt muhabiri Nişancı'nın bulunması için Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi yakınlarındaki dere kenarında yürütülen çalışmaları inceleyerek, birim sorumlularından bilgi aldı.

Ustaoğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma günü herkesi derinden üzen bir olayın yaşandığını söyledi.

Bayburt Valiliği görevi sırasında Nişancı'yı yakinen tanıdığını ve birlikte çalıştıklarını belirten Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansının Bayburt muhabiri kıymetli kardeşimiz, burada habercilik icra ederken, yol açma çalışmalarını yapan Karayolları ekiplerini takip ettiği sırada maalesef hepimizi derinden üzen bir hadiseyle karşı karşıya kalıyor. Üzerine çıktığı bir kar kütlesinin kayması sonucu uçuruma yuvarlanıyor. Tüm ekiplerimizle, özellikle bölgemizdeki Bayburt, Rize, Trabzon, Erzurum'daki AFAD ekipleri öncülüğünde JÖAK ve JAK timimizin de dahil olduğu çok kapsamlı bir arama faaliyetini yaklaşık 3 gündür burada sürdürüyoruz."

Ustaoğlu, şu ana kadar Nişancı'ya ulaşamadıklarını, arazi ve coğrafi koşullar itibarıyla arama faaliyetlerini zorlaştıran durumların bulunduğunu dile getirdi.

Ekiplerin bölgede çok yoğun şekilde arama faaliyetini sürdürdüğünü kaydeden Ustaoğlu, "Allah'tan ümit kesilmez, inşallah kendisine ulaşırız. Burada, bu zor koşullarda faaliyetini sürdüren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta Anadolu Ajansı ailesi olmak üzere ailesine, sevenlerine, eşi ve çocuklarına geçmiş olsun diyorum." şeklinde konuştu.