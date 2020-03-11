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AA'nın Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça yayını 8 yaşında



- BHS yayını, bu sürede Balkanlar'da önemli ve güvenilir haber kaynağı haline geldi

Anadolu Ajansının (AA) Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça (BHS) yayını 8inci yaşını kutluyor.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu kapsamında 11 Mart 2012'de hayata geçirdiği BHS yayını, 8 yıllık süre içerisinde Balkanlar'da önemli ve güvenilir bir haber kaynağı haline geldi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla açılan AA temsilciliği ve BHS yayını, Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel olarak hayata geçirilen çok dilli yayıncılığın başarılı örneklerinden biri oldu.

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da 100'den fazla abonesi bulunan BHS yayını, Balkanlar'dan, Türkiye'den ve dünyadan günde ortalama 70 haber, 250 fotoğraf ve 20 görüntüyü abonelerine ulaştırıyor.

- 8 yıldır gündemi yakından takip ediyor

AA'nın BHS yayın servisi, 8 yıllık süre içinde birçok bölgesel ve uluslararası gelişmeyi yakından takip etti.

BHS yayın servisinde çalışan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar geçen süre zarfında, 2012'de dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Bosna Hersek'e ziyareti, 2013'te Hırvatistan'ın AB'ye üye olması, yine aynı yıl Balkanlar'daki en büyük toplu mezar olan Tomasica'nın bulunması ve Bosna Hersek'teki tarihi nüfus sayımı, 2014'te Bosna Hersek ve Sırbistan'ı etkileyen ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği sel, aynı yıl Bosna Hersek'te cumhurbaşkanlığının da yakıldığı büyük gösteriler, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Sırbistan'a yaptığı tarihi ziyaret, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Papa Franciscus gibi liderlerin bölge ülkelerine ziyaretleri, Balkan ülkelerini etkileyen sığınmacı krizi gibi birçok önemli gelişmeyi takip ederek abonelerine ulaştırdı.

AA'nın BHS yayını ayrıca, insan hikayelerini işleyen özel haberleriyle de bölge ülkelerinden ilginç ve başarılı yaşam öykülerini okurlarla buluşturdu.