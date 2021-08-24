AB'den ''insani yardım miktarının'' yükseltileceği duyurusu 0:00 / 0:00

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Leyen, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, AB'nin Afganlar için "ülke içinde ve dışında" yaptığı insani yardımın miktarının 50 milyondan 200 milyon avroya çıkarılacağına ilişkin açıklamanın, öğleden sonra video konferansla düzenlenecek G7 Zirvesi'nde yapılacağını açıkladı.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2021

TALİBAN'IN ELİNE GEÇEBİLİR Mİ?

AB Komisyonu sözcülerinden Balazs Ujvari de günlük basın toplantısında bu meblağın Taliban'ın eline geçmemesinin nasıl temin edileceğine ilişkin bir soruya, "İnsani yardım, hükûmetler ya da silahlı gruplar üzerinden yapılmıyor. Kâr amacı gütmeyen organizasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve açıkça BM üzerinden gidiyor." yanıtını verdi.

Sözcü, "Elbette uluslararası ortaklarımızla sözleşmeye dayalı bir ilişkimiz var. Bu çok sağlam bir ilişki. Paranın somut olarak nasıl kullanıldığını çok yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI

AB'nin Afganistan'a insani yardım için yalnızca bu sene içinde 57 milyon avro hibe ettiğini, Pakistan ve İran gibi komşu ülkelerdeki Afgan mülteciler için de 22 milyon avro harcadığını söyleyen Ujvari, insani yardımdan sorumlu çalışanların Afganistan'da kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla bu çalışmanın kesintiye uğramadığını belirtti.