AB'den şubatta 23 milyar euro dış ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 225,4 milyar euro, ithalatı ise yüzde 7,2 yükselerek 202,4 milyar euro oldu. AB, söz konusu ayda 23 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

euro Bölgesi'nde ihracat şubatta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 6,2 artışla 248,7 milyar euro, ithalat ise yüzde 5,7 yükselişle 224,7 milyar euro oldu. Böylece, euro Bölgesi'nin ticaret fazlası şubatta 24 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 51,8 milyar euro ile ABD, 28,7 milyar euro ile İngiltere, 20,9 milyar euro ile İsviçre, 17 milyar euro ile Çin ve 9,9 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,2 milyar euro ile Çin, 28,2 milyar euro ile ABD, 13,4 milyar euro ile İngiltere, 12,5 milyar euro ile İsviçre, 8,5 milyar euro ile Norveç ve 8,3 milyar euro ile Türkiye oldu.​​​​​​​