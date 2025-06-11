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        Haberler Dünya AB ile İngiltere Cebelitarık meselesinde anlaşmaya vardı | Dış Haberler

        AB ile İngiltere Cebelitarık meselesinde anlaşmaya vardı

        İngiliz deniz aşırı toprağı Cebelitarık'la ilgili İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma; havalimanı, sınır ve gümrük konularını kapsıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:57 Güncelleme: 11.06.2025 - 21:06
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        AB ile İngiltere arasında Cebelitarık anlaşması
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        İngiltere ile Avrupa Birliği (AB), İber Yarımadası'nın en güney ucunda yer alan İngiliz denizaşırı toprağı Cebelitarık'taki havalimanı, sınır ve gümrük konularında anlaşma sağladı.

        İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin AB'den ayrılışının (Brexit) üzerinden geçen 5 yılın ardından Cebelitarık konusunda anlaşma sağlandı.

        AB ve İngiltere arasında yapılan anlaşmanın Cebelitarık ekonomisini ve bölgedeki İngiliz egemenliğini koruyacağı belirtilen açıklamada, "Hükümetimiz, Cebelitarık ekonomisinin ve yaşamının tehlikede olduğu bir durumu devralmıştı. Cebelitarık, önceki hükümet tarafından Brexit sonrası İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'na dahil edilmemişti. Önceki hükümet 2021'de müzakerelere başlasa da anlaşma bugüne kadar sağlanamamıştı." bilgisine yer verildi.

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        İspanya, Portekiz ve Andorra'nın yer aldığı İber Yarımadası'nın en güney ucunda yer alan Cebelitarık ile İspanya arasında her gün 15 bin kişinin iş için seyahat ettiği anımsatılan açıklamada, anlaşma olmasaydı uzun süren pasaport kontrolleri ve sınır kontrollerinin yapılacağı, anlaşmayla bu riskin ortadan kalktığı kaydedildi.

        Açıklamada, AB'ye sınırı olan tek İngiliz toprağı Cebelitarık'a özel anlaşma yapıldığı da belirtildi.

        İngiltere ve Cebelitarık parlamentolarının onayına sunulacak

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, anlaşmanın yıllar süren belirsizliğe son verdiğini vurguladı.

        Lammy, anlaşmanın İngiliz egemenliği yanında Cebelitarık ekonomisini ve ticaretini güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

        Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ise anlaşmaya varılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Anlaşma, hem İngiltere hem de Cebelitarık parlamentolarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

        Cebelitarık Havalimanı'nda çift taraflı pasaport kontrolü yapılacak

        Anlaşma kapsamında Cebelitarık ile İspanya sınırında insan geçişleri akıcı şekilde yapılacak, Cebelitarık'a hava yoluyla gelen yolcular ise hem İspanyol hem de Cebelitarık yetkililerince yapılacak çift taraflı sınır kontrolüne tabi tutulacak.

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        İngiltere ile Fransa arasındaki tren yolculuklarının başlangıç noktası olan Londra'daki St Pancras İstasyonu'ndaki Fransız ve İngiliz polislerin yaptığı çalışmaya benzer şekilde Cebelitarıklı yetkililer havalimanı kontrollerinde asayiş ve göç konularında yetkili olacak, İspanyol yetkililer ise Schengen bölgesinin bütünlüğünü sağlamakla görevli olacak.

        Cebelitarık'a kara yoluyla giren ürünler için ağır denetimler kaldırılacak, özel gümrük modeli devreye girecek. İngiltere'nin Cebelitarık'taki askeri varlığı ise operasyonel özerkliğini koruyacak.

        AB ülkeleri ile Cebelitarık arasında uçuşların başlamasına da olanak sağlanacak.

        *Fotoğraf: AA

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