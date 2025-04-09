AB, Trump'ın çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak 23 milyar dolarlık ABD malına yeni tarifeler getirdi

AB'nin kabul ettiği tarifeler aşamalı olarak yürürlüğe girecek; bazıları 15 Nisan'da, diğerleri ise 15 Mayıs ve 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. AB yürütme komisyonu malların listesini açıklamadı.

27 ülkeden oluşan bloğun üyeleri, ticaret sorunlarını çözmek için müzakereli bir anlaşmaya olan taleplerini yinelediler: "AB, ABD tarifelerinin haksız ve zararlı olduğunu, her iki tarafa ve küresel ekonomiye ekonomik zarar verdiğini düşünüyor. AB, ABD ile dengeli ve karşılıklı olarak faydalı olacak müzakereli sonuçlar bulmayı açıkça tercih ettiğini belirtti."

AB'nin yürütme komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, otomobiller de dahil olmak üzere endüstriyel mallar için 'sıfıra sıfır tarife' anlaşması teklif etti. Ancak Trump, bunun ABD'nin endişelerini gidermeye yetmediğini söyledi.