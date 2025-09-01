Habertürk
Habertürk
        AB Yüksek Temsilcisinden Filistin açıklaması

        AB Yüksek Temsilcisinden Filistin açıklaması

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Filistin devletini tanımanın, iki devletli çözümü canlı tutacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 21:24 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:24
        
        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Filistin devletini tanıma kararı alan ülkelere destek vererek bunun, iki devletli çözümü canlı tutacağını söyledi.

        Kallas, Slovenya'da düzenlenen Bled Stratejik Forumu'nda panele katıldı.

        AB'nin Gazze konusundaki tutumu nedeniyle "çifte standart" suçlamalarına maruz kaldığının hatırlatılması üzerine Kallas, "Evet, Orta Doğu ve Gazze konusunda birlik olamadık. Yani, bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Yapamadık. Peki neden? Çünkü 27 üye ülkemiz var. Biliyorsunuz, Ukrayna konusunda ortak bir tutumumuz var ancak Orta Doğu'da olup bitenler konusunda farklı sebeplerimiz var, bazı tarihsel sebepler, bazı başka sebepler." dedi.

        Kallas, AB'nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle üye ülkeleri ortak pozisyonda buluşturabilmek için "çok zorladığını" belirterek, "İsrail'e sürekli baskı yapıyoruz. İnsani yardımın en büyük sağlayıcısı biziz. Filistin yönetiminin en büyük destekçisi biziz. İki devletli çözümü ayakta tutan biziz ve birçok üye ülke bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

        AB'nin yine de yeterli tepkiyi veremediğinin farkında olduğunu dile getiren Kallas, "Gerçekten karar alamamamız, tepki veremememiz beni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Sunduğumuz önerilerde nitelikli çoğunluğa bile sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

        Kallas, kişisel duygularını şöyle ifade etti:

        "Şahsen elbette, tüm bunları duyuyorum. Yani buraya geldiğinizde protestoları ve her şeyi duyuyorsunuz ve bu hiç de kolay değil. Öncelikle elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen bunun yeterli olmamasından hayal kırıklığını yaşıyorum çünkü bu insani felaket hala devam ediyor. Bu yüzden üye ülkelerle ortak bir tutum sergilemek için çalışmaya devam ediyorum."

        İsrail üzerinde asıl etki sahibi ülkenin ABD olduğuna değinen Kallas, AB'nin bu nedenle "daha çok insani yardımla ilgili yardımcı olmaya çalıştığını" söyledi.

        Filistin devletinin tanınması

        Kallas, Fransa öncülüğündeki 8 Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıyacağının anımsatılması üzerine, "Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır ancak iki devletli çözümü canlı tutacak. Tekrar ediyorum, Avrupa bu konuda herkesten daha güçlü bir destekçi ve herkes iki devletli çözümü destekliyor. Yani iki devletli olmak için, bu seviyeye ulaşacak daha güçlü ve eşit bir Filistin devletine ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

        Netanyahu'nun AB ülkelerine girmesi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emri gereğince AB ülkelerine alınmaması gerektiği görüşünü paylaşıp paylaşmadığı sorulan Kallas, "Bu kararı vermek üye ülkelere kalmış ancak tabi oldukları uluslararası düzenlemelere ve anlaşmalara uymalılar. Yani uluslararası hukuk böyleyse, öyledir. Bu da size cevabı veriyor." yanıtını verdi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

