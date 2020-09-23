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Abajur Tanımı:

Abajur kelimesini anlamı; ampul veya alev tarafından verilen ışığı yönlendirmek veya yaymak için tasarlanmış, lamba üzerindeki kısmı, genellikle dekoratif bir kapak olarak tanımlanır.

Abajur Nedir TDK:

Işıkkesen, direk olarak göz ile teması engellemek amacıyla ampul veya lambanın önüne konulan koruyucu kılıf olarak ifade edilir.

Abajur Örnek Anlatımı:

Abajur, bir ampulü taramak için kullanılan koruyucu veya dekoratif kaplamadır. Işığı yayar ya da belirli yönlerde engeller, lambanın üstündeki bir kapak gibidir, doğrudan gözlerin içine parlayarak parlamaya neden olmaz.

Abajur Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: