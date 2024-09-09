ABB'den bir yıkama merkezi daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen "Giysi Yıkama Merkezleri"ne bir yenisi daha eklendi.

Öğrencilerin yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşların da faydalandığı Kurtuluş, Beşevler ve Araplar Giysi Yıkama Merkezleri'ne, Emniyet Mahallesi'nde yenisi eklendi. Merkez, "Ders Çalışmak Sizden, Giysilerinizi Yıkamak Bizden" sloganıyla üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuldu.

"BUGÜN BİR YENİSİ DAHA EKLİYORUZ" Atasoy Sokak 7 numaradaki yeni Giysi Yıkama Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak giysi yıkama hizmetleri vermekteyiz. Bugün bu hizmetimize bir yenisini daha ekliyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'ne çok yakın bir konumda. Genellikle üniversite öğrencilerimizin tercih ettiği, haftanın 7 günü açık yıkama, kurulama ve ütü hizmeti sunduğumuz merkezimiz bugün itibarıyla faaliyete geçmiştir. Tüm üniversiteli öğrencilerimize yeni eğitim öğretim dönemlerinde başarılar diliyor, 'Üniversite Ankara'da Okunur' sloganıyla hepsini merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.