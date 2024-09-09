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        ABB'den üniversite öğrenciler için bir yıkama merkezi daha

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üniversite öğrencilerinin çamaşırlarını ücretsiz yıkayabileceği bir merkezi daha hizmete açtı. Merkezin açılışını gerçekleştiren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Haftanın 7 günü açık yıkama, kurulama ve ütü hizmeti sunduğumuz merkezimiz bugün itibarıyla faaliyete geçmiştir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:35 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:35
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        ABB'den bir yıkama merkezi daha
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen "Giysi Yıkama Merkezleri"ne bir yenisi daha eklendi.

        Öğrencilerin yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşların da faydalandığı Kurtuluş, Beşevler ve Araplar Giysi Yıkama Merkezleri'ne, Emniyet Mahallesi'nde yenisi eklendi. Merkez, "Ders Çalışmak Sizden, Giysilerinizi Yıkamak Bizden" sloganıyla üniversite öğrencilerinin hizmetine sunuldu.

        "BUGÜN BİR YENİSİ DAHA EKLİYORUZ"

        Atasoy Sokak 7 numaradaki yeni Giysi Yıkama Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak giysi yıkama hizmetleri vermekteyiz. Bugün bu hizmetimize bir yenisini daha ekliyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'ne çok yakın bir konumda. Genellikle üniversite öğrencilerimizin tercih ettiği, haftanın 7 günü açık yıkama, kurulama ve ütü hizmeti sunduğumuz merkezimiz bugün itibarıyla faaliyete geçmiştir. Tüm üniversiteli öğrencilerimize yeni eğitim öğretim dönemlerinde başarılar diliyor, 'Üniversite Ankara'da Okunur' sloganıyla hepsini merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.

        HAFTANIN 7 GÜNÜ ÜCRETSİZ HİZMET

        Üniversite öğrencileri, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na başvurarak alacakları öğrenci kartıyla yeni Giysi Yıkama Merkezi'ne gelerek bu hizmetten faydalanabilecek.

        Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi Atasoy Sokak No: 7/A adresindeki merkez, hafta sonu 12.00-13.00 saatleri dışında haftanın 7 günü 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.

        İçerisinde 10 adet çamaşır yıkama ve 5 adet de kurutma makinesi bulunan Giysi Yıkama Merkezi'nde öğrenciler, deterjan ve ütü için de herhangi bir ücret ödemeyecek.

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