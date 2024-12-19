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        Haberler Gündem Ankara ABB'den bu yıl pelet sobası desteği | Son dakika haberleri

        ABB'den ibadethane ve muhtarlıklara bu yıl pelet ve pelet sobası desteği

        Başkent'te 25 ilçedeki ibadethane ve muhtarlıklara her kış yakıt sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl ilk kez "pelet" ve "pelet sobası" desteğine başladı. BelPlas tarafından üretilen peletin yüzde yüz yerli olmasına dikkat çeken Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, "Değişen iklim koşulları ve küresel ısınma dikkate alınarak bu kış düşük karbon ayak izine sahip enerji kaynağı olarak pelet yakıtını kullanmaya başladık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:07
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        ABB'den bu yıl pelet sobası desteği
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        Başkent'te 25 ilçedeki ibadethane ve muhtarlıklara her kış yakıt desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl ilk kez "pelet" ve "pelet sobası" desteğine başladı.

        ABB'den yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım tarihinde başlayan destek kapsamında; 18 ilçede bulunan 660 ibadethane ve 675 muhtarlığa toplam bin 335 adet pelet sobası ile bin 329 ton pelet yakıtı teslim edildi. Aralık ayı sonuna kadar toplam 900 ibadethaneye ve bin 100 muhtarlık için 2 bin adet pelet sobası ve 2 bin ton pelet yakıtı dağıtımının tamamlanması hedefleniyor.

        ABB iştiraklerinden BelPlas tarafından üretilen pelet yakıtıyla küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi sorunlara doğa dostu biz çözüm sunuluyor. Genellikle sıkıştırılmış talaş ve odun yongalarından üretilen, silindirik ve küçük boyutlu yakıt parçacıkları yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilirken, biyokütlenin en verimli kullanım şekillerinden biri olarak biliniyor.

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        Pelet yakıtlar, yüksek enerji yoğunluğuna da sahip olduklarından, küçük miktarlarda bile büyük miktarda enerji üretebiliyor ve bu da ısınma maliyetlerini düşürüyor ve daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

        BelPlas tarafından üretilen peletin yüzde yüz yerli olmasına dikkat çeken Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, pelet ve pelet sobası desteğine ilişkin şunları söyledi:

        "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ibadethanelerimiz, cemevleri ve muhtarlıklara her yıl düzenli olarak yakacak desteği sağlıyorduk. Değişen iklim koşulları ve küresel ısınma dikkate alınarak bu kış da düşük karbon ayak izine sahip enerji kaynağı olarak pelet yakıtını kullanmaya başladık.

        Kömüre kıyasla halk sağlığı için daha uygun olan pelet yakıtı hava kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynağı olmasından dolayı tercih edildi. Belediyemiz şirketlerinden olan BelPlas tarafından üretilen pelet yakıtının 18 ilçede dağıtımı tamamlandı ve ay sonuna kadar tüm ilçelerde tamamlanmış olacak. Bu yıl 2 bin adet pelet sobası ve 2 bin ton pelet yakıtı dağıtımı gerçekleştirilecek."

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