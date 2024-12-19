ABB'den bu yıl pelet sobası desteği

Başkent'te 25 ilçedeki ibadethane ve muhtarlıklara her kış yakıt desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl ilk kez "pelet" ve "pelet sobası" desteğine başladı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım tarihinde başlayan destek kapsamında; 18 ilçede bulunan 660 ibadethane ve 675 muhtarlığa toplam bin 335 adet pelet sobası ile bin 329 ton pelet yakıtı teslim edildi. Aralık ayı sonuna kadar toplam 900 ibadethaneye ve bin 100 muhtarlık için 2 bin adet pelet sobası ve 2 bin ton pelet yakıtı dağıtımının tamamlanması hedefleniyor.

ABB iştiraklerinden BelPlas tarafından üretilen pelet yakıtıyla küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi sorunlara doğa dostu biz çözüm sunuluyor. Genellikle sıkıştırılmış talaş ve odun yongalarından üretilen, silindirik ve küçük boyutlu yakıt parçacıkları yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilirken, biyokütlenin en verimli kullanım şekillerinden biri olarak biliniyor.

REKLAM Pelet yakıtlar, yüksek enerji yoğunluğuna da sahip olduklarından, küçük miktarlarda bile büyük miktarda enerji üretebiliyor ve bu da ısınma maliyetlerini düşürüyor ve daha az yakıt tüketimi sağlıyor. BelPlas tarafından üretilen peletin yüzde yüz yerli olmasına dikkat çeken Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, pelet ve pelet sobası desteğine ilişkin şunları söyledi: