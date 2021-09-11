Joe Biden ülkede kendisine eleştirilerin en yüksek seviyede olduğu dönemde, 11 Eylül’e ilişkin videosunda çıkarılacak en temel dersin birlik olduğunu söylemiş, konuşmasında, “En savunmasız olduğumuzda... birlik en büyük gücümüzdür.” ifadelerine yer vermişti.