ABD, DEAŞ lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ lideri Usame el-Muhacir'in Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM açıklamasında cuma günü yaklaşık iki saat süren bir karşılaşma yaşandığı MQ-9'lar tarafından bu operasyonun gerçekleştiği aktarıldı.

DEAŞ'IN SÖZDE LİDERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mayıs ayının başında yaptığı açıklamada DEAŞ'ın sözde liderinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer vermişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.