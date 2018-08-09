ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, " İngiltere vatandaşı Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'e yönelik Novichok adlı sinir gazıyla suikast girişiminin üzerine, ABD hükümeti 6 Ağustos 2018'de, 1991 Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında Rusya Federasyonu hükümetinin uluslararası hukuku ihlal ederek kendi vatandaşlarına yönelik kimyasal veya biyolojik silah kullandığını tespit etmiştir." ifadelerini kullandı.

Nauert, Kongrenin bu konuda bilgilendirildiğini ve 15 günlük süre sonunda bu konuda uygulanacak yaptırımların 22 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanacağını belirtti.

Sözcü yaptırımların detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Bu ay sonundan sonra uygulanacak olan yeni yaptırımlar, Başkan Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile ilişkileri iyileştirme çabalarına ve 2016 ABD seçimlerinde Rus müdahalesine devam eden soruşturmanın ortasında geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Helsinki'de bir araya gelmiş ve açıklamaları için ABD'de de tüm kesimlerden eleştiri almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada,”Aralık ayında İngiltere'de Rusya tarafından zehirlendiği belirtilerek, eski Rus ajan Sergey Skripal'ın ve kızı Yulia Skripal için yaptırımların uygulanacağı açıklandı. Kongre 6 Ağustos tarihinde alınan kararıyla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve yaptırımların Federal Sicil'de yayınlanması için 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Rusya’ya yapılacak söz konusu yaptırımlar ile ilgili olarak ismi açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, Rusya'nın ulusal güvenlik uygulamaları dahil birçok konuda lisanslarının iptal edilebileceğini açıkladı.

ABD, Şubat ayında Kuzey Kore'nin 2017 yılında, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde havaalanında bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un üvey kardeşini öldürmek için kimyasal bir silah kullandığını belirlediğinde benzer bir kararlılık gösterdi.

Skripal ve kızı Mart ayında İngiliz kasabası Salisbury kasabasında Novichok askeri sınıf siniri tarafından zehirlendi. İngiltere, Rusya'nın Kremlin’in şiddetle reddettiği saldırının arkasında olmakla suçladı.

İNGİLTERE, ABD'NİN RUSYA'YA YAPTIRIMINDAN MEMNUN

İngiltere yönetiminin, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'ı Salisbury kentinde "Novichok" maddesiyle zehirleme girişimi nedeniyle ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararından memnuniyet duyduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanlığı'ndan, ABD'nin Rusya'ya yaptırım duyurusuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İngiltere, ABD'li müttefiklerimizin bu yeni yaptırımını memnuniyetle karşılıyor. Salisbury'nin sokaklarında kimyasal silah kullanılmasına karşı verilen sert uluslararası tepki, kışkırtıcı ve pervasız davranışlarına göz yumulmayacağına dair Rusya'ya açık bir mesaj gönderiyor." ifadelerine yer verildi.

ABD yönetiminden yapılan duyuruda, 15 günlük süre sonunda bu konuda yaptırımlar uygulanacağı belirtilmiş ancak detaylarına değinilmemişti.

4 MART'TA ZEHİRLENMİŞLERDİ

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı, 4 Mart'ta adanın Salisbury kentinde bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

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