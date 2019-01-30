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Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Uluçay, tutuklu bulunduğu Silifke M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aynı dosyada tutuksuz yargılanan Mardin Barosuna kayıtlı avukat Hüseyin Cangir ise duruşmada hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıklardan Uluçay'ın cezalandırılması, diğer sanık Cangir'in ise beraati yönünde görüş bildirdi.
Uluçay, ve Cangir ise beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyetinin verdiği kısa aranın ardından, sanık Uluçay "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile Uluçay'ın tahliyesine, tutuksuz sanık Cangir'in de beraatine karar verdi.
Davayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez ve bazı yetkililer de takip etti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat 2017'de Uluçay'ın adresine operasyon düzenlemiş, şüpheli, görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı.
Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Uluçay'ın, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı teröristin Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından, bölgeye giderek halkı kışkırtmaya yönelik provokatif girişimlerde bulunduğu iddia edilmiş, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 adet "B, C, D, F, G, K, L" serisi 1 dolar ele geçirilmişti.
Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
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