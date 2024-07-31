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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları ABD, Artistik cimnastik'te altın madalya aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        ABD, Artistik cimnastik'te altın madalya aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik kadınlar takım kategorisinde ABD, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:09
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        Artistik cimnastik'te altın ABD'nin!
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        ABD, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik kadınlar takım kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da yapılan artistik cimnastik takım finallerinde 8 ülke yarıştı.

        Dört farklı alette serilerini sunan ülkelerden ABD, 171.296 puanla altın madalyaya ulaştı.

        İtalya 165.494 puanla ikincilik, Brezilya da 164.497 puanla üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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