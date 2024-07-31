ABD, Artistik cimnastik'te altın madalya aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik kadınlar takım kategorisinde ABD, altın madalya kazandı.
Giriş: 31.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:09
ABD, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik kadınlar takım kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da yapılan artistik cimnastik takım finallerinde 8 ülke yarıştı.
Dört farklı alette serilerini sunan ülkelerden ABD, 171.296 puanla altın madalyaya ulaştı.
İtalya 165.494 puanla ikincilik, Brezilya da 164.497 puanla üçüncülük kürsüsüne çıktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ