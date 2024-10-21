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        ABD başkan adayı Trump, fast food restoranında çalıştı

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, gençlik yıllarında bir fast food restoran zincirinde çalıştığını söyleyen Demokrat rakibi Kamala Harris'e inanmadığını belirterek, gittiği restoranda patates kızartması yapıp, müşterilere servis etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 06:20 Güncelleme: 21.10.2024 - 06:23
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        Trump fast food restoranında çalıştı
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump, Pensilvanya eyaletinde sürdürdüğü seçim etkinlikleri kapsamında bir fast food restoran zinciri şubesine girdi.

        Gençlik yıllarında bu restoranların bir şubesinde çalıştığını söyleyen Demokrat rakibi Harris'e inanmadığını belirten Trump, "Herkese merhaba, bugün bu restorandaki ilk günüm, bir iş arıyorum" sözleriyle kendisini bekleyenleri selamladı.

        AA'nın haberine göre; restoranda çalışanlarla tokalaşan Trump, daha sonra ceketini çıkararak bir önlük giydi ve patates kızartması makinesini kullanan çalışandan bilgi aldı.

        PATATES KIZARTTI

        Ardından makinenin başına geçen Trump, patatesleri kızarttıktan sonra diğer işlemleri yaptı ve arabaya servis için bekleyen birkaç aileye menülerini sundu.

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        Arabaya servis sırasında bekleyen müşterilerle de sohbet eden Trump'a çevrede bulunan Cumhuriyetçi destekçileri yoğun ilgi gösterdi.

        "KAMALA'DAN 15 DAKİKA DAHA FAZLA ÇALIŞTIM"

        "Şu anda Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım." diyerek etrafındakilere espri yapan Trump, "Tüm hayatım boyunca bunu yapmak istemişimdir, şimdi yapacağım çünkü o bunu yapmadı." ifadelerini kullandı.

        Kendi hazırladığı patates kızartmalarından basın mensuplarına da ikram eden Trump, bu süre boyunca gazetecilerle sohbet etti.

        Harris, başkan adayı olduktan sonra katıldığı bir programda gençlik yıllarında bir fast food restoran zincirinin şubesinde çalışırken patates kızarttığını ve daha sonra kasada çalıştığını söylemiş, Trump ise bu söylemin yalan olduğunu savunmuştu.

        *Haberin tüm fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Donald Trump
        #ABD
        #Kamala Harris
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