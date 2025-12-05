Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için umutlu olduğunu söyledi | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için umutlu olduğunu söyledi

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için umutlu olduğunu, ilerleyen haftalarda iyi haberler gelmesini dilediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için umutlu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vance, NBC News'e gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusundaki müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasını görev süresindeki "en büyük hayal kırıklığı" olduğunu söyleyen Vance, bunun, çözüme en kolay ulaşabileceklerini düşündükleri savaş olduğunu kaydetti.

        Vance, buna rağmen iyimserliğini koruduğunun ve umutlu olduğunun altını çizerek, bu konuda ilerleyen birkaç haftada iyi haberler gelmesini diledi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner, 2 Aralık'ta başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, ABD'nin Ukrayna'daki barış planını ele almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?