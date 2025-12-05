ABD Başkan Yardımcısı Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için umutlu olduğunu söyledi

Vance, NBC News'e gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusundaki müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasını görev süresindeki "en büyük hayal kırıklığı" olduğunu söyleyen Vance, bunun, çözüme en kolay ulaşabileceklerini düşündükleri savaş olduğunu kaydetti.

Vance, buna rağmen iyimserliğini koruduğunun ve umutlu olduğunun altını çizerek, bu konuda ilerleyen birkaç haftada iyi haberler gelmesini diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner, 2 Aralık'ta başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, ABD'nin Ukrayna'daki barış planını ele almıştı.