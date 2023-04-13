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ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

ABD Başkanı Biden, iki günlük Kuzey İrlanda ziyaretinin ardından dedelerinin ABD'ye göç etmeden önce yaşadığı İrlanda Cumhuriyeti'nin Louth Kontluğundaki Carlingford ile Dundalk kentlerini ziyaret etti. Biden, küçükken dedesinin kendisine sürekli olarak "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır." dediğini söyledi

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AA / HABERTURK.COM
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda Cumhuriyeti ziyareti kapsamında bir barda yaptığı konuşmada küçükken dedesinin kendisine sürekli olarak "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır." dediğini söyledi.

     

     
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    Biden, iki gün süren Kuzey İrlanda ziyaretinin ardından dedelerinin ABD'ye göç etmeden önce yaşadığı İrlanda Cumhuriyeti'nin Louth Kontluğundaki Carlingford ile Dundalk kentlerini ziyaret etti.

     

     
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    Anne tarafından dedesi Owen Finnegan'ın 1849'a kadar yaşadığı Carlingford kentindeki Carlingford Kalesini gezen Biden, burada gazetecilerin "Nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek, "Eve gelmiş gibi hissediyorum." dedi.

     

     
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    Carlingford yakınlarındaki Dundalk kentinde de bir barı ziyaret eden Biden burada konuşma yaptı. Oğlu ve kız kardeşiyle bölgeyi ziyaret eden Biden, atalarının İrlanda'yı 1845-1852 yılları arasında yaşanan büyük kıtlık nedeniyle terk ettiğini anlattı.

     

     
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    "Geri dönmek mutluluk verici." diyen Biden, Louth Kontluğunun annesinin kalbinde önemli bir yeri olduğunu söyleyerek "Carlingford Kalesi, muhtemelen Finnegan ailesinin İrlanda'dan ABD'ye giderken ayrılırken gördüğü son manzaraydı." diye konuştu.

     

     
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    Küçükken dedesinin kendisine sürekli, "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır." dediğini de hatırlatan Biden, İrlanda Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Dublin Havalimanı'nda ABD'nin Dublin Büyükelçiliği çalışanlarıyla da bir araya geldi.

     

     
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    Kendisini karşılayanlar arasında yer alan itfaiyecilere seslenen Biden, "Delaware'de küçük bir kasaba olan Claymont'ta büyüdüm. Claymont eski bir çelik kasabasıydı. Ben, kız kardeşim ve erkek kardeşim Holy Rosary adında küçük bir Katolik okuluna gittik. Okulun karşısında Claymont İtfaiyesi vardı. Birlikte büyüdüğüm herkes ya polis ya itfaiyeci ya da papaz oldu. Ben hiçbiri olamadım ve şimdi karşınızdayım." dedi.

     

     
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    Hayırlı Cuma Anlaşmasının 25. yıl dönümü kapsamında 4 günlük ziyaret için İrlanda Adası'na gelen Biden, dün (12 Nisan) Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kuzey İrlanda Parlamentosundaki 5 siyasi partinin temsilcileri ile bir araya gelmiş ve Ulster Üniversitesinde bir konuşma yapmıştı.

     

     
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    Kuzey İrlanda'nın ardından İrlanda Cumhuriyeti'ne geçen Biden, burada 14 Nisan'a kadar sürecek resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Michael Higgins ve Başbakan Leo Varadkar ile bir araya gelecek. Biden'ın, İrlanda Parlamentosunda da bir konuşma yapması bekleniyor.

     

     

     
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI'NIN 25. YILI 

    İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.
  • ABD Başkanı Biden ata topraklarını ziyaret etti: "Kanındaki en kaliteli damla İrlandalıdır"

    Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile huzura kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

     

    "Belfast Anlaşması" olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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