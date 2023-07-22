ABD Başkanı Biden, CIA Direktörü Burns'ü kabinesine kattı

Biden, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Kabinemin bir üyesi olarak hizmet etmesi için Burns'e davette bulunduğumu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Burns'ün Amerikan istihbaratına katkısından bahseden ve çalışmalarını öven Biden, şunları kaydetti:

"Onun liderliğinde CIA, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırganlığından Çin ile rekabeti sorumluca yönetmek ve yeni çıkan teknolojilerin sunduğu risk ve fırsatları ele almaya kadar, ülkemizin en önemli ulusal güvenlik sorunlarına doğru ve yerinde, uzun vadeli bir yaklaşım getiriyor."

Burns de Biden'ın açıklamasının CIA'in ulusal güvenliğe katkılarını takdir ettiğini gösterdiğini ve kurumun çalışmalarına duyduğu güveni yansıttığını belirtti.

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Burns, "İstihbarat subaylarımızın muazzam çalışmalarını temsil eden bu göreve hizmet etmekten şeref duyuyorum. Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines liderliğinde olağanüstü istihbarat topluluğu meslektaşlarımızın yanında hizmet vermek de bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Başkan Biden'ın Burns'e kabinede yer verme kararı sembolik de olsa CIA Direktörünün yönetimdeki rolünün önemine işaret ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da Ulusal İstihbarat Direktörü ve CIA Direktörünü kabine üyesi yapmıştı.