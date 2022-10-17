Biden'dan Truss'a eleştiri: Hatalıydı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın ekonomik planını ve sözlerini eleştirdi. Biden ABD dolarının gücünün düşmesinden ise korkmadığını ifade etti.
İngiltere Başbakanı Truss, ekonomik planından geri adım atmış ve faturayı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’e keserek görevden almıştı.
"BUNUN BİR HATA OLDUĞUNU TEK DÜŞÜNEN DEĞİLİM"
Oregon'daki bir dondurma dükkanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Biden da konuya ilişkin tepki göstererek "Bunun bir hata olduğunu düşünen tek kişi ben değildim" dedi.
Biden "Süper zenginlerin vergilerini azaltma fikrinin hata olduğunu düşünüyorum. Ancak bu kararı vermek Büyük Britanya'ya kalmış, bana değil" diye ekledi.
Biden, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu da söyleyerek "Ekonomimiz çok güçlü. Enflasyon ise dünya çapında bir sorun. ABD dolarına ilişkin endişem yok" ifadelerini kullandı.
ATEŞ ALTINDAYDI
Truss'un siyasi rol modeli, 1980'lerin başbakanı Margaret Thatcher, yaygın olarak Demir Leydi olarak biliniyordu. Ancak daha görevinin 38 gününde yaşanan krizler sonrası Truss, göreve getirdiği Maliye Bakanı'nı görevden almak zorunda kalmıştı.
İkili, İngiltere Merkez Bankası'nı tahvil piyasasına müdahale etmeye zorlayan ve tartışmaya sevk eden ekonomik paketi tersine çevirmek için artan bir baskı altındaydı.
TRUSS'IN AÇIKLAMALARI
İngiliz hükümeti, 23 Eylül’de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.
Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.
Tepkiler sonrası İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirilmişti. Kwarteng, Twitter'dan paylaştığı ve Liz Truss'a hitaben yazdığı mektubunda, görevinden alındığını doğrulamıştı.
38 gün görevde kalan Kwarteng, "İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı" olmuştu. Kwarteng'in yerine Jeremy Hunt'ın İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı olduğu bildirilmiş, böylelikle, Jeremy Hunt, İngiltere'de 1 yılda göreve gelen dördüncü Maliye Bakanı olmuştu.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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