Biden'dan Truss'a eleştiri: Hatalıydı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın ekonomik planını ve sözlerini eleştirdi. Biden ABD dolarının gücünün düşmesinden ise korkmadığını ifade etti.

"BUNUN BİR HATA OLDUĞUNU TEK DÜŞÜNEN DEĞİLİM"

Oregon'daki bir dondurma dükkanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Biden da konuya ilişkin tepki göstererek "Bunun bir hata olduğunu düşünen tek kişi ben değildim" dedi.

Biden "Süper zenginlerin vergilerini azaltma fikrinin hata olduğunu düşünüyorum. Ancak bu kararı vermek Büyük Britanya'ya kalmış, bana değil" diye ekledi.

Biden, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu da söyleyerek "Ekonomimiz çok güçlü. Enflasyon ise dünya çapında bir sorun. ABD dolarına ilişkin endişem yok" ifadelerini kullandı.