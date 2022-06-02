NATO ve ABD'den flaş görüşme 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ABD Başkanı Biden bir araya geldi. Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"PUTİN NATO'NUN GÜÇLENMESİNE YOL AÇTI"

Biden ile hem Ukrayna'da devam eden savaşı hem de ay sonunda Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ni ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun daha az etkili olmasını istedi ve Ukrayna'yı işgal etti. Ancak doğu kanadında daha çok NATO'nun güçlenmesine yol açtı." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Stoltenberg "Ukrayna'nın Avrupa'da bağımsız, egemen bir ulus olarak hüküm sürmesini sağlamalıyız" dedi ve ekledi: "Başkan Putin'in Rusya'nın acımasız saldırganlığını ödüllendirilmemesini sağlamalıyız."

Stoltenberg, Putin'in Finlandiya ve İsveç'i ekleme planlarıyla daha fazla NATO ülkeleri ile karşı karşıya kalacağını iddia etti.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO KARARI

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmak için yaptığı başvuru ile ilgili "Finlandiya ve İsveç'in kararı tarihidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin "önemli bir NATO müttefiki" olduğunu vurgulayan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Bir NATO müttefiki olan Türkiye, bazı endişelerini dile getirdiğinde biz her zaman NATO içinde bunu oturup konuşup, bir ortak yol bulmalıyız. Şu anda da tam olarak bunu yapıyoruz. Ankara ile Türkiye yönetimi ile yakın temas halindeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya ile de konuşuyoruz. Yakın zamanda Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceğiz."

"TÜRKİYE İLE OTURUP KONUŞUP, DOĞRU YOLU BULMALIYIZ"

Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik konusunda önemli katkıları olduğuna, Irak ve Suriye gibi ülkelerle komşuluğu dolayısıyla coğrafi açıdan da önem taşıdığına işaret ederek, "DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin kilit bir rolü vardı. Aynı zamanda Karadeniz'de de Rusya ile yakın ve önemli bir konumda. Bu nedenle de Türkiye ile oturup konuşup, doğru yolu bulmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm NATO üyeleriyle olduğu gibi Biden ile de Türkiye'nin itirazını konuştuklarını bildiren Stoltenberg, bu konunun asıl muhataplarının İsveç ve Finlandiya olduğunu kaydetti.

"SAVAŞLAR DOĞASI GEREĞİ TAHMİN EDİLEMEZ"

Stoltenberg "Savaşlar doğası gereği tahmin edilemez ve bu nedenle uzun mesafe için hazırlıklı olmalıyız." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savaşın sona ermesi için müzakere edilen bir anlaşmanın parçası olarak toprakları Rusya'ya bırakıp bırakmama kararının Ukrayna'ya kalmış olduğunu söyledi.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği savunma desteğinin de sahada büyük bir fark yarattığına dikkati çekerek, "NATO'nun sorumluluğu Ukrayna'nın kendini savunmasını sağlamaktır. Aynı zamanda NATO'nun sorumluluğu, gerginliğin tırmanmasını engellemektir. NATO'nun müdahil olacağı bir savaş daha da yıkıcı olur bu nedenle de bundan kaçınıyoruz." diye konuştu.