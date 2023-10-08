ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü Hamas'ın İsrail'e karşı dün sabah başlayan saldırılarının ardından İsrail'e desteğinin tam olduğunu dile getiren ABD Başkanı Biden, bugün tekrar İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

CNN International'ın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

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Hamas'ın dün İsrail'e yönelik başlattığı saldırıların ardından İsrail de Gazze'ye yönelik saldırılara başlamıştı.

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Saldırıların ardından iki lider dün de telefonda görüşmüştü. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'yu telefonla arayan Biden'ın, ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını ve Tel Aviv'in kendini savunma hakkını desteklediğini söylediği belirtilmişti.

Biden ile Netanyahu arasında bugün gerçekleşen görüşmeden önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İsrail'e yardım paketi hazırlığında olduğunu söylemişti.

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