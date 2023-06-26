ABD Başkanı Biden, Zelenskiy ve Trudeau ile görüştü

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Wagner grubu savaşçılarının kısa süreli isyanının ardından "Rusya'daki son olayları" ele aldı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın devam eden karşı saldırısı görüşüldü ve Başkan Biden, devam eden güvenlik, ekonomik ve insani yardım da dahil olmak üzere ABD'nin sarsılmaz desteğini yeniden teyit etti." denildi.

Zelenskiy de bir açıklama yaparak görüşmede Rusya'ya küresel baskı uygulanması çağrısında bulunduğunu ve uzun menzilli silahlara vurgu yaparak savunma iş birliğini daha da genişletmeyi görüştüklerini söyledi.

KANADA İLE İKİLİ TEMAS

Başkan Biden, Kanada Başbakanı Trudeau ile de bir görüşme yaptı.

Trudeau'nun ofisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Rusya'daki güvenlik durumunu görüştükleri bildirildi.

Açıklamada, "Rusya'da gelişen iç güvenlik durumunu tartıştılar, gelişmeleri yakından izlediklerini ve müttefikler ve ortaklarla yakın ilişkileri sürdüreceklerini belirttiler" ifadeleri kullanıldı.