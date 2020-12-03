ABD Trump'ın son planını konuşuyor! 0:00 / 0:00

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ABD basınında yer alan haberlerde, Başkan Donald Trump'ın görevinden ayrılmadan önce çocukları, damadı ve avukatı Rudolph W. Giuliani için af hazırlığında olduğu iddia edildi. Trump'ın danışmanlarıyla tartıştığı ve geçtiğimiz günlerde Giuliani'yle özel af konusunda görüştüğü belirtildi.

"BIDEN'IN İNTİKAM ALMASINDAN ENDİŞELENİYOR"

New York Times'ta yer alan haberde, Trump'ın, ABD'nin seçilmiş yeni başkanı Joe Biden'ın, çocukları Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump ve aynı zamanda baş danışmanı olan damadı Jared Kushner'i hedef alarak intikam isteyebileceğinden endişelendiğini yazdı.

Donald Trump Jr., 2016 ABD seçimleri sırasında Hillary Clinton'ın aleyhinde bilgiler sunan Ruslarla yaptığı temaslar nedeniyle özel danışman Robert S. Mueller III tarafından soruşturma altına alınmıştı, ancak herhangi bir ceza almamıştı.

NYT haberinde, Trump’ın, çocukları Eric ve Ivanka Trump hakkında neden endişelendiğin belli olmadığını belirtti. Ancak, Manhattan bölge savcıları tarafından Trump Organization’a yönelik açılan bir soruşturma, milyonlarca dolarlık vergi indirimlerini de kapsayacak şekilde genişletilmişti. Bu vergi indirimlerinin bir kısmının Ivanka Trump'a gittiği düşünülüyor.

"GIULIANI HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Trump’ın avukatı Giuliani’nin de neden suçlu olduğu durumu belirsiz. Giuliani, af talebi iddialarına 'tamamen yalan' yorumunda bulunurken, Giuliani’nin avukatı Robert Costello ise, "Bu soruşturma hakkında bir endişesi yok çünkü yanlış hiçbir şey yapmadı. İlk günden beri aynı tutumdaydık” dedi.

Fox News sunucusu Sean Hannity, geçtiğimiz günlerde özel aflarla ilgili, "Biden bir gün başkan olursa, Trump’a kendisi ve ailesi için özel af çıkarmasını söylerdim" dedi.

Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ESKİ ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANINI AFFETMİŞTİ

Başkan Donald Trump, geçtiğimiz günlerde eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'i affettiğini söyledi.

Trump sosyal medya hesabından, "General Michael T. Flynn'e affedildiğini duyurmaktan büyük onur duyuyorum. Flynn'e ve harika ailesine tebrikler, artık gerçekten harika bir Şükran Günü geçireceğinizi biliyorum!" paylaşımında bulunmuştu.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik danışmanı olan Flynn, Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmeleri hakkında yalan söylemekle suçlanmış, aynı zamanda emekli general olan Flynn 23 Ocak-13 Şubat 2017 arasında sadece 20 günlük Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nı istifayla noktalamak zorunda kalmıştı.