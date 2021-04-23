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ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
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HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin yarım saat sürdüğü bildirildi.

Görüşme, iki liderin iklim zirvesinde dün ilk defa internet ortamında bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve ABD’nin Suriye’de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

Biden ve Erdoğan, haziran ayında yapılacak NATO Zirvesi'nde ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere görüşmek için mutabık kaldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Biden'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Biden, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkili şekilde yönetilmesiyle yapıcı bir ilişki konusundaki ilgisini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Söz konusu görüşme 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliği taşıyor​​​​​​​.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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