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        Haberler Dünya Diplomasi ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ve Abbas'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi! - En son haberler

        ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu ve Abbas'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 5. kez telefon görüşmesini yaptı. Biden ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da görüştü. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, Washington'dan bildirdi

        Ali Çınar
        acinar@haberturk.com
        Giriş: 14.10.2023 - 23:52 Güncelleme: 15.10.2023 - 00:00
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        Biden, Abbas ve Netanyahu'ya görüştü
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        Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, ABD'den aktardığı son gelişmeler şöyle:

        ABD Başkanı Joe Biden'ın önce İsrail Başbakanı Netanyahu ile 5. kez ve ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi yaptı. İsrail'e olan tam desteğin neredeyse her saat başı geldiğini söyleyebiliriz. Hatta bir senatör Lindsey Graham 'Gazze dümdüz edilmelidir, İran bile bombalanmalıdır' dedi.

        ABD İLE GÜVENLİK VE GÜVEN SORUNU

        ABD ile İsrail'in etle tırnak olduğunu altını çizmekte fayda var. Çok sürpriz, şaşırtıcı açıklamaların olmayacağını belirtelim. ABD Dışişleri Bakanı Blinken şu zamana kadar Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, İsrail, Bahreny olmak üzere neredeyse tüm bölge ülkeleriyle görüştü. Mısır ziyaretiyle programı bitecek. Türkiye'nin neden ziyaret edilmediği konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan net olarak "ABD ile Türkiye arasında güvenlik sorunu var" demişti. Bunu güven sorunu olarak da diyebiliriz. Bu çerçevede Habertürk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'na 'Blinken neden ziyaretlerine Türkiye'yi eklemedi' sorusunu sorduk, cevabını bekliyoruz.

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        SAVUNMA BAKANI NEDEN GELMEDİ?

        ABD Savunma Bakanı NATO'nun ikinci en büyük ülkesine 3 yıl boyunca ziyareti gerçekleşmemiş durumda. Başkan Erdoğan henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet etmemiş durumdu. Bir sıkıntı olduğu biliniyor. ABD'nin Mısır, Katar, Ürdün'le çok yakın ilişkisi var. Türkiye ile yok. Türkiye rehineler başta olmak üzere birçok konuda öncü olduğunu biliyoruz.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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