        ABD Başkanı Trump, eski Başkan Biden'ın "otomatik imzayla" onayladığı kararnameleri iptal etti

        ABD Başkanı Trump, eski Başkan Biden'ın "otomatik imzayla" onayladığı kararnameleri iptal etti

        ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından "otomatik imza yöntemi"yle (autopen) onaylanan Başkanlık kararnamelerinin feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 10:40 Güncelleme: 29.11.2025 - 10:40
        Trump, 'otomatik imza' Biden kararnamelerini feshetti
        Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından, eski Başkan Biden tarafından imzalanan belgelere ilişkin açıklamada bulundu.

        Biden tarafından imzalanan belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinin otomatik imza yöntemiyle yapıldığını savunan Trump, Biden'ın doğrudan imzalamadığı başkanlık kararnamelerinin ve diğer belgelerin iptal edildiğini duyurdu.

        Belgelerin imza sürecinde Biden'ın yer almadığına işaret eden Trump, bu belgelerin artık hiçbir "hukuki geçerliliği olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

        "Otomatik imza" iddiaları

        Trump, eski ABD Başkanı Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının otomatik imza yöntemiyle imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.

        Uykulu "Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump 25 Eylül'de, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yeni açılan ve bu zamana kadarki tüm ABD başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı koridora, selefi Joe Biden'ın yerine "otomatik kalem" fotoğrafı astırmıştı.

