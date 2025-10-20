ABD Başkanı Trump: Gazze'de ateşkes halen yürürlükte

ABD Başkanı Trump, Florida'dan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Gazze'de halen ateşkesin yürürlükte olup olmadığı sorusuna, "Evet yürürlükte." diye yanıt verdi.

"BARIŞIN DEVAM ETMESİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

İsrail'in devam eden saldırıları ile ilgili bir değerlendirme yapmayan Trump, Hamas'ın liderlik kademesinin "ateşkes ihlallerine karışmadığını" ifade ederken, Hamas içindeki bazı isyancı grupları suçladı. Trump, "Ancak her halükarda bu durum uygun şekilde ele alınacak. Sert ama uygun bir şekilde ele alınacak." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Gazze'de ateşkesin devam edeceğini umduğunu belirten ABD Başkanı, "Hamas ile barışın devam etmesini sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.