ABD Başkanı Trump'ın politikaları protesto edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını protesto etmek isteyen ABD vatandaşları, başkent Vaşington'da bir araya geldi.
ABD'nin başkenti Vaşington'da bir araya gelen binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine karşı protesto gösterisi düzenledi.
Vaşington Anıtı çevresinde toplanan kalabalık, ellerinde pankartlar ve dövizler taşıyıp, sloganlar atarak Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.
ABD Başkanı Trump, ikinci döneminde aldığı kararlarla tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Üniversitelerde de protesto edilen Donald Trump'ın üniversitelere müdâhale etmemesi talep ediliyor. ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Trump yönetimi ve ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da protesto ediliyor.
Elon Musk'ın Avrupa siyasetine müdâhil olduğunu düşünenler, Berlin ve Londra'da sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi.
Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) vasıtasıyla binlerce kişiyi işten çıkartması da protestocuların gündemini oluşturuyor.
Gerek ABD gerek Avrupa'da eleştirilen Elon Musk'ın önümüzdeki haftalarda hükümetteki görevinden çekileceği iddia edilirken, Trump Musk'ın istediği kadar kalabileceğini ancak ayrılabileceğini belirtmişti.
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