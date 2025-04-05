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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın politikaları protesto edildi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın politikaları protesto edildi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını protesto etmek isteyen ABD vatandaşları, başkent Vaşington'da bir araya geldi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 20:46 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:04
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        ABD'nin başkenti Vaşington'da bir araya gelen binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine karşı protesto gösterisi düzenledi.

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        Vaşington Anıtı çevresinde toplanan kalabalık, ellerinde pankartlar ve dövizler taşıyıp, sloganlar atarak Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

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        ABD Başkanı Trump, ikinci döneminde aldığı kararlarla tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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        Üniversitelerde de protesto edilen Donald Trump'ın üniversitelere müdâhale etmemesi talep ediliyor. ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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        Trump yönetimi ve ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da protesto ediliyor.

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        Elon Musk'ın Avrupa siyasetine müdâhil olduğunu düşünenler, Berlin ve Londra'da sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi.

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        Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) vasıtasıyla binlerce kişiyi işten çıkartması da protestocuların gündemini oluşturuyor.

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        Gerek ABD gerek Avrupa'da eleştirilen Elon Musk'ın önümüzdeki haftalarda hükümetteki görevinden çekileceği iddia edilirken, Trump Musk'ın istediği kadar kalabileceğini ancak ayrılabileceğini belirtmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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