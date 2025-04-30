ABD Başkanı Trump: Papa olmak isterdim

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde gözler, 267'nci Papa'nın kim olacağına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'dan da bu konuya ilişkin açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Michigan eyaletine hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YENİ PAPA'NIN KİM OLMASINI İSTERSİNİZ?"

Trump, bir gazetecinin, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı'nın esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Beyaz Saray'ın yönettiği bazı X hesapları da Trump'ın söz konusu videosunu paylaştı.

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7 MAYIS'TA SEÇİM İÇİN TOPLANACAKLAR

Diğer yandan, Vatikan’da Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere seçim (Konklav) 7 Mayıs'ta başlayacak.

Buna göre, Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunun" ilan edildiği Vatikan'da 26 Nisan'daki cenaze töreninden sonraki 9 günlük yas döneminin sonunda papa belirleme süreci 7 Mayıs'ta başlayacak.