Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanının arkasında durmaya devam ediyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanının arkasında durmaya devam ediyor

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Signal isimli uygulama üzerinden Husilere yönelik saldırı planlarını paylaştığına dair ekran görüntüleri ortaya çıkmıştı. Hegseth'le ilgili benzer bir iddia New York Times gazetesi tarafından gündeme getirilirken, ABD basınında, Beyaz Saray'ın yeni bir savunma bakanı arayışına girdiğine dair bir haber paylaşıldı. Haber, Beyaz Saray tarafından yalanlanırken, ABD Başkanı Donald Trump Hegseth'i destekleyen ifadelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.04.2025 - 21:35 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un bulunduğu bir mesajlaşma grubuna dâhil edilen ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg'in iddiaları geçtiğimiz ay büyük yankı uyandırmıştı.

        Goldberg, dâhil edildiği mesajlaşma grubunda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Husilere yönelik saldırı bilgilerini paylaştığı mesajların ekran görüntülerini yayımlamıştı.

        ABD Savunma Bakanı, söz konusu mesajlarda saldırı bilgilerinin olmadığını belirtirken, olay ABD yönetiminin pek çok eleştiri almasına yol açmıştı.

        New York Times gazetesi, benzer bir iddiayı tekrardan gündeme getirdi

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürüldü.

        REKLAM

        New York Times (NYT) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in bu grupta paylaştığı Husilere yönelik saldırıda kullanılan "F/A-18 Hornet" tipi uçakların kalkış saatleri gibi bilgilerin, Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in aynı gün yanlışlıkla eklendiği Signal grubundaki bilgilerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.

        Kaynaklardan 2'si, Hegseth'in aralarında eşi Jennifer Hegseth, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin de bulunduğu bu grubu, idari işler ve planlamalar için kişisel telefonundan kurduğunu öne sürdü.

        Haberde, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Parlatore'nin de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görevli olduğu ancak her iki ismin de operasyonel detaylara erişim gerekçesinin belirsiz olduğu ifade edildi.

        Kaynaklardan biri, Hegseth'in yardımcılarının, Yemen'e yönelik saldırılardan önce Hegseth'i şifreli olsa da güvenli kabul edilmeyen Signal grup sohbetinde bu tür hassas operasyonel detayları paylaşmaması konusunda uyardığını söyledi.

        ABD'li bir yetkili, Hegseth'in hassas bilgileri paylaşıp paylaşmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, herhangi ulusal güvenlik ihlali yaşanmadığını savundu.

        YENİ SAVUNMA BAKANI ARAYIŞI İDDİASI

        ABD merkezli NPR isimli basın organı, Beyaz Saray'ın Hegseth'in yerine yeni bir savunma bakanı arayışında olduğunu iddia ederken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt iddiayı yalanlandı.

        REKLAM

        Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hegseth'in arkasında durduğunu ifade etti.

        Trump'tan Hegseth'e destek

        Öte yandan aynı törende basın mensuplarının bu konuyla ilgili sorularına cevap veren Trump, medyayı "yalan habercilik" yapmakla suçladı ve Hegseth'in çok iyi bir iş çıkardığını ifade etti.

        Trump, "Yine mi Signal konusunu soruyorsunuz, başka sorunuz yok mu?" diye seslendiği gazetecilere, Hegseth'in ve Pentagon'un "Yemen'de çok iyi işler çıkardığını" söyleyerek karşılık verdi.

        HEGSETH'TEN TEPKİ

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'e saldırı planlarını Signal uygulaması üzerinden yakınlarıyla paylaştığı iddiasıyla ilgili gazetecilerin sorularına tepki gösterdi.

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen Paskalya töreninde basın mensuplarının Yemen'le ilgili sorularını yanıtladı.

        Hegseth, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve kendisinin Yemen'e saldırı planlarını Signal uygulaması üzerinden bazı yakınlarıyla paylaştığı iddiasını içeren haberle ilgili sorulara tepki gösterdi.

        REKLAM

        ABD'li Bakan, bazı medya kuruluşlarının bu konuyu sürekli kendi aleyhinde kullanma çabasında olduğunu savunarak, "Bunlar bir sürü yalan haber için Pulitzer aldılar, defalarca aldatmacalar üzerine bir sürü yalan için Pulitzer aldılar ve bu yalanları satarlarken kimse onlara bir şey demiyordu, medyanın yaptığı budur." ifadelerini kullandı.

        Konuyla ilgili bazı kişilerin Pentagon'dan kovulduğunu hatırlatan Bakan, "Hoşnutsuz bazı eski çalışanlardan anonim kaynaklar alıyorlar ve sonra insanların itibarlarını mahvetmeye çalışıyorlar. Bunların önemi yok, biz yalan haber medyasıyla ve bu sebepten dolayı Demokratlarla savaşıyoruz." diye konuştu.

        Hegseth, bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump'la konuşup konuşmadığı yönündeki bir soruya ise "Başkan'la konuştuk ve sonuna kadar aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi