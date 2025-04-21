ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanının arkasında durmaya devam ediyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un bulunduğu bir mesajlaşma grubuna dâhil edilen ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg'in iddiaları geçtiğimiz ay büyük yankı uyandırmıştı.

Goldberg, dâhil edildiği mesajlaşma grubunda, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Husilere yönelik saldırı bilgilerini paylaştığı mesajların ekran görüntülerini yayımlamıştı.

ABD Savunma Bakanı, söz konusu mesajlarda saldırı bilgilerinin olmadığını belirtirken, olay ABD yönetiminin pek çok eleştiri almasına yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in bu grupta paylaştığı Husilere yönelik saldırıda kullanılan "F/A-18 Hornet" tipi uçakların kalkış saatleri gibi bilgilerin, Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in aynı gün yanlışlıkla eklendiği Signal grubundaki bilgilerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.

Kaynaklardan 2'si, Hegseth'in aralarında eşi Jennifer Hegseth, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin de bulunduğu bu grubu, idari işler ve planlamalar için kişisel telefonundan kurduğunu öne sürdü.

Haberde, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Parlatore'nin de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görevli olduğu ancak her iki ismin de operasyonel detaylara erişim gerekçesinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Kaynaklardan biri, Hegseth'in yardımcılarının, Yemen'e yönelik saldırılardan önce Hegseth'i şifreli olsa da güvenli kabul edilmeyen Signal grup sohbetinde bu tür hassas operasyonel detayları paylaşmaması konusunda uyardığını söyledi.

ABD'li bir yetkili, Hegseth'in hassas bilgileri paylaşıp paylaşmadığına ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, herhangi ulusal güvenlik ihlali yaşanmadığını savundu.

YENİ SAVUNMA BAKANI ARAYIŞI İDDİASI

ABD merkezli NPR isimli basın organı, Beyaz Saray'ın Hegseth'in yerine yeni bir savunma bakanı arayışında olduğunu iddia ederken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt iddiayı yalanlandı.

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Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hegseth'in arkasında durduğunu ifade etti.

Trump'tan Hegseth'e destek

Öte yandan aynı törende basın mensuplarının bu konuyla ilgili sorularına cevap veren Trump, medyayı "yalan habercilik" yapmakla suçladı ve Hegseth'in çok iyi bir iş çıkardığını ifade etti.