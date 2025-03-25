ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Genel olarak fiyatlar düşüyor, enerji fiyatları düşüyor ve umarım Fed faiz oranlarını düşürür, o zaman faiz oranlarının düştüğünü görürsünüz." dedi.

Birçok şirketin ABD'ye taşındığını belirten Trump, "Muhtemelen 4 trilyon dolar değerinde şirketin geri döndüğünü ya da döneceğini tespit ettik." diye konuştu.

​​​​​​​Trump, ABD'de üretim yapanlara tarife uygulanmadığını anımsatarak, tarifelerin şirketleri ABD'ye dönmeye zorladığını aktardı.

"Dünyadaki her ülke tarafından kazıklandık; dost ve düşman." ifadelerini kullanan Trump, çok kısa bir süre içinde otomobillere yönelik tarifeleri açıklayacaklarını belirtti.

Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik tarifeleri açıkladıklarını anımsatarak, çok uzak olmayan bir zamanda ilaçlara yönelik tarifeleri de açıklayacaklarını aktardı.

Savaşlar dahil sorunlar yaşanması halinde ABD'nin bu ürünlere ihtiyaç duyacağına işaret eden Trump, ülkenin artık üretmediği pek çok şeye ihtiyacı olduğunu ve hepsini yapabilecek donanıma sahip bulunduğunu vurguladı. Trump, "çok yakın bir gelecekte" bu tür ürünlerden bazılarına yönelik tarifeleri açıklayacaklarını ifade etti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.