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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk

        Hindistan ve Pakistan arasında çıkan çatışmanın ardından ABD ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden itidal çağrıları yapıldı. ABD Başkanı Trump, "Bu utanç verici, biz de yeni duyduk. Umarım hızla çatışma sona erer" derken, Rusya da derin endişe duyduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 10:43 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:00
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        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
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        Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir bölgesinde çıkan çatışma, bu bölge nedeniyle 1947'den beri düşman olan iki nükleer sahibi ülkenin gerginliğini yeniden dünya gündeminin üst sırasına taşıdı.

        ABD Başkanı Donald Trump Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilimi utanç verici olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanı Marco Rubio Hindistan'ın Keşmir'deki noktalara saldırmasının ardından iki ülkenin yetkilileriyle görüştü.

        Trump Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte "Bu utanç verici, biz de yeni duyduk. Sanırım insanlar biraz geçmişe dayanarak bir şeyler olacağını biliyorlardı. Uzun zamandır savaşıyorlardı. Umarım çok çabuk sona erer" dedi.

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        Rusya: Endişeliyiz

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Pakistan arasında derinleşen askeri çatışmadan derin endişe duyduğunu belirterek her iki ülkeye de itidal çağrısında bulundu.

        Hem Hindistan hem de Pakistan ile sıcak ilişkilere sahip olan Rusya, dışişleri bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamada terörizmin her türlüsünü kınadığını belirtti.

        Çin: Durumu takip ediyoruz

        Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'in Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ve Çin vatandaşlarına çatışma bölgesine yakın yerlere gitmekten kaçınmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

        Öte yandan bir BM heyeti, Hindistan'ın Pakistan'da vurduğu bir noktada incelemeler yaptı.

        Hindistan Başbakanı Modi; Hırvatistan, Hollanda ve Norveç gezisini erteledi. Modi'nin önümüzdeki hafta Avrupa'ya seyahat etmesi bekleniyordu.

        Fransa: İki tarafı da itidale çağırıyoruz

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Hindistan ve Pakistan'a itidalli davranma çağrısında bulundu.

        TF1 kanalına konuk olan Barrot, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

        Barrot, "Hindistan'ın kendisini terör belasından koruma istediğini anlıyoruz ancak tabii ki gerilimin artmasını engellemek ve sivilleri korumak için Hindistan'ı tıpkı Pakistan gibi itidale çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bölgedeki durum nedeniyle duyduğu endişeyi dile getiren Barrot, "İki askeri güç söz konusu. Bu nedenle itidale çağırıyoruz." dedi.

        Barrot, gelecek saatlerde Hindistan ve Pakistan dışişleri bakanlarıyla telefonda görüşeceğini kaydederek, "Hindistan ve Pakistan arasında kalıcı bir çatışmanın, kimsenin yararına olmayacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Ne olmuştu?

        Hindistan, geçtiğimiz ay Hindistan'ın Keşmir bölgesinde Paki militanlar tarafından Hindu turistlere düzenlenen ve 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla bağlantılı olduğunu söylediği Pakistan'da bulunan dokuz noktayı "terör altyapısı" olarak tanımlayarak vurduğunu açıkladı.

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        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma Haberi Görüntüle

        Pakistan ise saldırıya uğrayan noktaların terörle bağlantısı olmadığını söyleyerek misilleme olarak 5 Hint savaş jetini düşürdüğünü duyurdu.

        Pakistanlı yetkililer, 26 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

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