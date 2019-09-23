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HaberlerDünyaABD Başkanı Trump ve Hint lider Narendra Modi Teksas'ta bir araya geldi

ABD Başkanı Trump ve Hint lider Modi Teksas'ta bir araya geldi

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Trump, "Hindistan ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü." ifadesini kullandı

Donald Trump

 ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Trump ve Modi, Teksas'ta düzenlenen bir etkinlikte görüştü.

ABD'deki Hindistanlı toplumun, bu ülkeye birçok yönden katkı sağladığını vurgulayan Trump, "Hindistan ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar güçlü." ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Trump hakkında, "Beyaz Saray'da Hindistan'ın gerçek dostu" dedi.

İki liderin Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında New York'ta da bir araya gelmeleri öngörülüyor.

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