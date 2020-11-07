Amerika Birleşik Devletleri başkanı devletin ve hükümetin başı olarak tabir edilen ABD başkanının görev ve yetkileri herkes tarafından merak konusu. Tüm dünyayı etkisi alan ABD seçimleri sürerken vatandaşlar ABD başkanının yetkileri konusunda araştırma yapmaya başladı. ABD başkanının görevleri ve yetkileri nelerdir? ABD başkanının maaşı ne kadar?

KİMLER ABD BAŞKANI OLABİLİR?

Amerika Birleşik Devletleri başkanı devletin ve hükümetin başıdır. Başkan adaylarının ABD'de doğmuş Amerikan vatandaşları olması gerekir. En az 35 yaşında ve en az 14 yıldır ABD'de oturuyor olmalıdırlar.

ABD BAŞKANININ SORUMLULUKLARI NELER?

Başkanın sorumlulukları arasında yürütmenin başı olması, antlaşma yapması, başkomutanlık ve devlet başkanlığı vardır. Uygulamada bu sorumluluklar, yasa önerisi hazırlamayı, dış politikanın oluşturulmasını, kişisel diplomasiyi de içine alacak biçimde genişlemiştir.

1951'de kabul edilen anayasadaki yirmi ikinci değişiklik, herhangi bir cumhurbaşkanının üçüncü kez seçilmesini yasaklıyor. Ne de olsa dört kez seçilen tek başkan 32. Başkan Franklin Roosevelt. Yasama yetkisi Başkan'a değil, Kongre'ye (Meclis ve Senato) verilmiştir.

ABD BAŞKANININ MAAŞI NE KADAR?

Başkanının ofisi ve resmi ikametgâhı başkent Washington, DC'deki Beyaz Saray'dır. Başkanın kendi personeli ve sayısız hizmetten faydalanması. Uzun mesafeli taşımacılık için iki Boeing VC-25 (Boeing 747-200B uçağının özel olarak değiştirilmiş versiyonu) kullanılmaktadır. Başkan yurt dışına giderken Air Force One uçağı kullanır. Başkanın maaşı, diğer yardımlar hariç yılda $400.000 'dır ve her yıl kendisine ödenir.

ABD BAŞKANININ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Bakanlar, Anayasa'nın 25. ek maddesinde yürütmenin baş yetkilileri olarak tanımlanmıştır. Ama yetkinin önemli bir bölümü Kabine üyesi olmayan yardımcılarının elindedir. Kabine dışında başkana yardımcı olan kurullar Yönetim ve Bütçe Dairesi, Ekonomik Danışmanlar Konseyi ve Millî Güvenlik Konseyidir.