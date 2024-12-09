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        Haberler Gündem ABD Büyükelçiliği'nden taziye mesajı

        Isparta'daki helikopter kazası ile ilgili ABD'den taziye mesajı

        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 22:59 Güncelleme: 09.12.2024 - 22:59
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        ABD Büyükelçiliği'nden taziye mesajı
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        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı.

        Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 9 Aralık tarihinde Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk askerlerinin yakınlarına ve silah arkadaşlarına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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