Danimarka'nın saygın gazetelerinden Politiken'deki haberde, ABD'nin Danimarka'dan Suriye'ye asker göndermesini ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği belirtildi.

Haberde, ABD'nin bu isteği Danimarka Parlamentosu'nun Dış Politika Komisyonu'nda da gündeme geldiği, Danimarka'da geçen ay göreve gelen yeni hükümeti, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapacağı için zor bir süreç beklediği ifade edildi.

Haberde, Danimarka Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının da konuyla ilgili yorumda bulunmaktan kaçındığı ifade edilirken, Danimarka'nın ABD'nin talebine nasıl yanıt vereceği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Tek partili azınlık hükümetini kuran, Sosyal Demokrat Parti'yi dışarıdan destekleyen Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller),PYD/YPG'ye karşı ılımlı bir politika izliyor.

ALMANYA REDDETTMİŞTİ

ABD'nin Suriye'deki özel temsilcisi James Jeffrey, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Almanya'dan kara birliklerinin, bölgemizdeki askerlerimizin kısmen yerini almasını istiyoruz" diyerek Almanya'ya kuzey Suriye'ye kara birlikleri göndererek askeri katılımını artırma çağrısı yapmıştı.

Bunun üzerine basın toplantısında konuşan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Washington'un bu çağrısını reddederek, "Hükümetin, DEAŞ'a karşı mevcut önlemlere bağlı kalmayı planladığını söylediğimde, bilindiği gibi bu aynı zamanda kara birliği gönderilmeyecek anlamına da geliyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE VE FRANSA'NIN İLAVE ASKER GÖNDERECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

The Guardian gazetesinin ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere ve Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki asker sayısını azaltmasıyla oluşacak boşluğu telafiye yönelik olarak bölgeye ilave asker gönderecek.

Her iki ülke de Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele amacıyla bulundurdukları elit askeri birliklerin sayısını yüzde 10 ila yüzde 15 artıracak.

Öte yandan, bu ülkelerin Suriye'de halihazırda kaç askerinin bulunduğu gizli tutuluyor.

Almanya'nın Suriye'ye asker göndermeyi reddettiği, İtalya'nın ise karar aşamasında olduğu ifade edildi.

ABD'nin Suriye'de bulundurduğu 2 bin ila 2 bin 500 askerini 400'e indirmesi bekleniyor.