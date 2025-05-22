ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı silahlı saldırıda öldü

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırgan polis tarafından yakalandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti. Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Olayın ardından İsrail Büyükelçisi'nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü aktarıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da ABD'li yetkililerle iletişimde olduğunu bildirdi.

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TRUMP: NEFRET VE RADİKALİZMİN ABD'DE YERİ YOK

ABD Başkanı Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Açıkça antisemitizme dayanan bu korkunç saldırılar HEMEN sona ermeli! Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri yok. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Böyle şeylerin olması çok üzücü! Tanrı hepinizi korusun!" ifadelerini kullandı.

İsrail Büyükelçisi, FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin, evlenmek üzere olan bir çift olduğunu söyledi.