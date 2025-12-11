Habertürk
        ABD'de 901 milyar dolarlık savunma bütçesine onay | Dış Haberler

        ABD'de 901 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

        ABD Temsilciler Meclisi, 901 milyar dolarlık 2026 yılı savunma bütçesini onaylayarak Senato'ya gönderdi. ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 312 "evet" oyu kullanılırken, 112 "hayır" oyu çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 01:57 Güncelleme: 11.12.2025 - 02:03
        ABD'de 901 milyar dolarlık savunma bütçesine onay
        ABD Temsilciler Meclisi, 901 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 2026 savunma bütçesini onaylayarak Senato'ya gönderdi.

        ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 312 "evet" oyu kullanılırken, 112 "hayır" oyu çıktı.

        3 bin 86 sayfalık 2026 savunma bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da oylanacak ve burada da kabul edilmesi halinde imzalanarak yasalaşması için Başkan Trump'ın masasına gönderilecek.

        Trump'ın söz konusu savunma bütçesini kısa sürede imzalaması bekleniyor.

        Savunma bütçesinde Rusya ve Çin detayı

        901 milyar dolarlık savunma bütçesinde dikkati çeken unsurlardan biri, tasarıda, ABD'nin Rusya ve Çin ile askeri anlamda rekabet unsurlarını güçlendirecek yönde birçok başlığın yer alması oldu.

        Buna göre bütçede, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık bir savunma yardım öngörülüyor. Bu bütçe kapsamında, Ukrayna ordusu için silah tedarik eden ABD şirketlerine ödeme yapılıyor.

        Buna ilaveten tasarı, Pentagon'un, Avrupa genelinde görev yapan ABD askerlerinin sayısının 76 binin altına düşürmesini de engelleyen bir bölüm içeriyor.

        NDAA ayrıca, Amerikalıların ve ABD şirketlerinin Çin ile hassas teknolojileri içeren tüm işlemlerinde Hazine Bakanlığı'na bildirimde bulunmalarını zorunlu kılıyor.

        Savunma bütçesi ayrıca, bazı Çinli biyoteknoloji şirketlerinin federal fon almayı yasaklayan "Biyogüvenlik Yasası"nı da kapsıyor.

        Söz konusu yasa tasarısı Tayvan'a 1 milyar dolarlık savunma fonu sağlarken, yine ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden Filipinler'e de 1,5 milyar dolarlık destek öngörüyor.

        Sezar Yasası yürürlükten kalkıyor

        2026 savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu. Bu yılki metne eklenen bir düzenleme, tasarının yasalaşmasıyla birlikte Sezar Yasası'nın resmen yürürlükten kalkması anlamına geliyor.

        Tasarıda, yaptırımların kaldırılması bazı şartlara dayandırılırken, bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor.

        2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

        Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

        İsrail'e destek sürüyor

        Tasarı, Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi İsrail'in yoğun kullandığı füze savunma programlarının tam finansmanı da dahil olmak üzere İsrail'e kapsamlı savunma desteği içeriyor.

        Metinde ABD'nin, İsrail'in savunma üretim ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olup olmadığının da sürekli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

        Öte yandan 2026 savunma bütçe tasarısı, Irak'a karşı 1991 ve 2002 yıllarında alınan Askeri Güç Kullanma Yetkisi'ni (AUMF) kaldırıyor.

        #ABD
        #savunma bütçesi
