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        Haberler Ekonomi Para ABD'de banka CEO'ları yeni düzenlemeye itiraz etti - Para Haberleri

        ABD'de banka CEO'ları yeni düzenlemeye itiraz etti

        ABD'nin büyük bankalarının CEO'ları, banka sermayelerinin artırılmasını öngören bankacılık sektörüne ilişkin yeni düzenleme teklifinin ekonomiye zarar verebileceği uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 08:06 Güncelleme: 07.12.2023 - 08:06
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        ABD'de banka CEO'ları yeni düzenlemeye itiraz etti
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        JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, State Street ve BNY Mellon üst yöneticileri, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde düzenlenen "Wall Street Şirketlerinin Yıllık Gözetimi" başlıklı oturuma katıldı.

        Söz konusu bankaların üst yöneticileri, bu yılki oturumda, ABD Merkez Bankasının (Fed) büyük bankaların sermaye gereksinimlerini artırma planı dahil olmak üzere bankacılık sektörüne ilişkin yeni düzenleme teklifinin olası riskleri konusunda uyardı.

        "Basel III Endgame" olarak bilinen yeni düzenleme teklifine karlılıklarını etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkan banka yöneticileri, düzenlemenin, sektörün daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde kredileri azaltacağını ve banka bilançolarını zayıflatacağını savundu.

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        JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, oturumda yaptığı konuşmada, düzenlemeye ilişkin tasarının yasalaşmasının ABD ekonomisini "Fed'in incelemediği veya düşünmediği şekilde" temelden değiştireceğini belirtti.

        Dimon, "büyük bankaların sermayelerinin yetersiz olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen" teklif edilen düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde büyük bankalar için sermaye gereksinimlerini "haksız ve gereksiz" bir şekilde yüzde 20-25 artıracağını aktardı.

        Bankaların en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda sermaye dağıtma kabiliyetlerinin sınırlanacağına işaret eden Dimon, düzenleme teklifinin ekonomi, piyasalar, her büyüklükteki işletmeler ve Amerikan hane halkı üzerinde olumsuz etkisi olacağını ifade etti.

        Morgan Stanley CEO'su James Gorman da bankalara ek sermaye zorunluluğu getiren düzenleme teklifinin ABD ekonomisi ve tüketicisi üzerindeki etkisinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

        Gorman, halihazırda her yıl sıkı stres testine tabi tutulan ve ek spesifik sermaye tamponları bulundurması gereken ABD'nin büyük bankaları için sermaye artışlarını "tamamen gereksiz" olarak nitelendirdi.

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        Söz konusu düzenleme teklifinin krediyi daha "pahalı" ve tüketiciler ile işletmeler için daha az erişilebilir hale getireceğine işaret eden Gorman, aynı zamanda ABD ekonomisinin rekabet gücüne zarar vereceğini ve finansal hizmetler sektörünün daha az düzenlemeye tabi olan kısımlarına daha fazla faaliyet kazandıracağını aktardı.

        ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi Başkanı Demokrat Senator Sherrod Brown ise bankaları düzenlemelere karşı agresif bir şekilde lobi faaliyeti yürütmekle eleştirdi ve bankaların kar marjlarını korumak amacıyla kuralların olası olumsuz etkileri üzerinde fazla durduklarını ifade etti.

        ABD'de yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranları nedeniyle bu yıl bankacılık sektörü için zorlu geçerken, ülkede Silikon Vadisi Bankası, Signature Bank ve First Republic Bank olmak üzere üç banka batmıştı.

        Söz konusu bankaların iflasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, banka iflaslarının tekrar yaşanma olasılığını azaltmak, Amerikalıların işlerini ve küçük işletmeleri korumak için bankalara yönelik kuralların güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.

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