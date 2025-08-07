Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de bir asker, tanklarla ilgili hassas bilgileri Rusya'yla paylaşmaya teşebbüsle suçlanıyor | Dış Haberler

        ABD'de bir asker, tanklarla ilgili hassas bilgileri Rusya'yla paylaşmaya teşebbüsle suçlanıyor

        ABD Adalet Bakanlığı, 22 yaşındaki askerin, M1A2 Abrams tanklarıyla ilgili hassas bilgileri Rusya'yla paylaşmaya teşebbüs ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 10:24 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li asker Rusya'ya bilgi paylaşmakla suçlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Adalet Bakanlığından, Texas eyaletindeki Fort Bliss Askeri Üssü'nde görevli Taylor Adam Lee'ye yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada Lee'nin, M1A2 Abrams tankları konusundaki teknik hassas bilgileri Rusya'yla paylaşmaya teşebbüs ettiği ve dün gözaltına alınarak federal mahkemede ilk duruşmasına çıktığı belirtildi.

        Bakanlığın açıklamasında yer verilen mahkeme belgelerinde Lee'nin gizli bilgilere erişiminin bulunduğu, Rus istihbarat çalışanı olduğunu düşündüğü kişiye bu bilgileri paylaşmayı teklif ettiği bildirildi.

        Belgelerde, Lee'nin Casusluk Yasası'nın yanı sıra Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı da ihlalle suçlandığı kaydedildi.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinden Roman Rozhavsky ise Lee'nin Rus vatandaşlığı karşılığında bu eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu, vatanını korumaya yemin etmiş kişiler başta olmak üzere ABD'ye ihanet etmeyi düşünen herkese bir mesajdır." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına etkili olacak
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı