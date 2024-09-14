ABD'de bir kişi İsrail Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi

ABD'nin Boston kentinde bir kişi, sosyal medyada "Gazze'deki soykırımı" protesto eden açıklamalar sonrası İsrail'in Boston Başkonsolosluğu yakınında kendini ateşe verdi.

Boston Polis Departmanı'ndan AA'ya yapılan açıklamada, olayın 11 Eylül günü yerel saatle 20.10 sularında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kendini yakan kişinin ağır yaralandığı ve Massachusetts General Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Boston Acil Servis Hizmetleri (EMS) de kendini yakan kişinin ciddi yanıkları olduğunu aktardı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle kendini yakan kişinin kimliği ve bu eylemi niye yaptığı konusunda detay paylaşmadı. Suffolk County Bölge Savcılığı Ofisi, olayı soruşturduklarını duyurdu.

REKLAM

Yerel medya kaynakları, olayın İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yer aldığı caddedeki "Four Seasons Hotel" önünde meydana geldiğini yazdı ve kendini yakan kişinin olay yeri güvenlik kamera görüntülerini yayınladı.

Buna göre, bir erkek bir süre otel önünde yürüyüş yapmasının ardından kendini ateşe veriyor. Olay yerine yakın kişiler yangını söndürmeye koşuyor.

NBC10 Boston'a konuşan bir görgü tanığı, çığlıkları duyan arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiğini ve sırt çantalarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarını anlatarak, durumu "son derece üzücü" olarak tanımladı.