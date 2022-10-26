ABD'de "Babam bir seri katildi" itirafı alarma geçirdi 0:00 / 0:00

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45 yıl boyunca Lucy Studey, herkese babasının onlarca genç kadını öldürdüğünü ve onları başkalarının yardımıyla gömdüğünü söyledi. Kimse ona inanmadı. Ancak yetkiler Newsweek'e verdikleri demeçte, kadavra köpeklerinin Iowa'nın uzak bir bölgesinde insan kalıntılarını saptadıklarını söyledi.

Iowa eyaletinin dışındaki çalılıklarda bulunan Lucy Studey, "Cesetlerin nereye gömüldüğünü biliyorum" dedi ve 2013'te 75 yaşında ölen babası Donald Dean Studey'in, cesetleri taşırken ona ve kardeşlerini kullandığını söyledi. Studey, "Bize kuyuya gitmemiz gerektiğini söylerdi ve bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Ne zaman kuyuya ya da tepelere gitsem, çenemi kapalı tutamadığım için beni öldüreceğini düşündüm" diye konuştu.

KACTV'nin haberine göre eğer Studey'in iddiası doğru çıkarsa, babası Amerikan tarihinde bilinen en korkunç seri katillerden biri olabilir. Zira Studey, babasının 30 yılda 50 ila 70 kadını öldürdüğüne inanıyor.

Soruşturma mahallinde bulunan Fremont İlçesi Şerifi Kevin Aistrope Newsweek'e "Orada cesetler olduğuna yüzde 100 inanıyorum" diyerek Studey'in iddialarının dikkate alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Studey ise babasının kurbanlarının kadın olduğunu ve kadınların çoğunun koyu renkli saçları olduğunu söyledi. Studey kadınların 20'li veya 30'lu yaşlarında olduğunu ve çoğunun seks işçisi olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Lucy Studey'nin babasının cesetleri taşımaya zorladığı oğlunun ise 39 yaşında intihar ettiği bildirildi. Studey'in kız kardeşi ise Lucy'i yalancılıkla suçlarken, babasının sorunlu bir kişi olduğunu ancak bir katil olmadığını vurguladı, ismini aklayacağını söyledi.

Yetkililerin Iowa Suç Soruşturma Bölümü ile daha detaylı bir araştırma yapmaya karar verdiği ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.

* Haberin görselleri Google Maps ve Fremont Polisi'nden servis edilmiştir.