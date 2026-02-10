Canlı
        ABD'de Demokrat liderler, ICE reformlarına ilişkin Cumhuriyetçilerin karşı teklifini yetersiz buldu | Dış Haberler

        ABD'de Demokrat liderler, ICE reformlarına ilişkin Cumhuriyetçilerin karşı teklifini yetersiz buldu

        ABD Kongresindeki Demokrat liderler, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) yönelik reformlara ilişkin Cumhuriyetçiler tarafından sunulan karşı teklifin "yetersiz" olduğunu belirtti.

        Giriş: 10.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:20
        Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında 'ICE' anlaşmazlığı
        Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Cumhuriyetçilerin karşı teklifine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

        Karşı teklifin "ne ayrıntı ne de yasama metni içerdiği" ifade edilen açıklamada, Cumhuriyetçilerin, ICE'ın uygulamaları konusunda ABD'lilerin kaygılarını giderme açısından hem eksik hem de yetersiz olduğu vurgulandı.

        ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi Savunma, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıklarına ayrılan finansman ile İç Güvenlik Bakanlığına yönelik geçici bütçe tasarılarını içeren pakete onay vermişti.

        İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki anlaşmazlık süreci geciktirmişti

        Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki bütçe paketi müzakerelerinin uzaması, oylamaların gecikmesine yol açmıştı.

        Minneapolis'te ICE görevlilerinin 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında bir ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmesi ve kentteki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişinin daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulması, tepkilere yol açmıştı.

        Bu gelişmeler üzerine Demokratlar, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinin paketinden ayrılmasını ve ICE biriminde reformların uygulanmasını şart koşmuştu.

        Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında varılan anlaşma doğrultusunda, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi diğer bakanlıkların bütçelerinin yer aldığı paketten çıkarılmış ve geçici bir finansman öngörülmüştü.

