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ABD'de yapılan güncel bir anket, ülkede en fazla ayrımcılığa uğrayan dini grubun Müslümanlar olduğunu ortaya koydu.
ABD'nin önde gelen haber portallarından The Hill ile araştırma şirketi HarrisX ortaklığında yapılan ankette, ülkede ayrımcılığa uğrayan dini grupların durumuna ilişkin sonuçlar araştırıldı.
1-2 Mart tarihlerinde bin 3 kayıtlı seçmen üzerinden yapılan ankete katılanların yüzde 85'i, ABD'de en fazla Müslümanların ayrımcılığa uğradığını ifade etti. Müslümanları yüzde 79 ile Yahudiler takip etti.
Aynı ankete katılanların yüzde 61'i Hristiyanların, yüzde 55'i ise Ateistlerin de ayrımcılığa uğradığını düşündüklerini belirtti.
OMAR'LA İLGİLİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
ABD Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın vekil olan Minnesota Vekili Ilhan Omar'ın İsrail ile ilgili sözleri üzerinden başlayan tartışmaların gölgesinde yapılan anket, ülkedeki dini ayrımcılıkla ilgili görüşleri ortaya koyması bakımından manidar bulundu.
Omar'la ilgili tartışmalar devam ederken, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından açıklanan güncel bir araştırma, son dönemde ülkede İslamofobinin yükselişte olduğuna dikkat çekmişti.
Omar'a destek veren Amerikalı Müslümanlar da ABD'deki asıl ayrımcılığın Müslümanları hedef aldığını ve Omar'ın açıklamalarının çarpıtıldığını iddia etmişlerdi.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda cuma günü yapılan oylamada anti-semitizm ile İslamofobi ve diğer "nefret söylemi" içeren ideolojilerin kınandığı karar tasarısı kabul edilmişti.
Sadece anti-semitizmin kınandığı tasarının ilk halinin son gün yeniden düzenlenerek İslamofobi, beyazların üstünlüğü ve benzeri nefret söylemlerini de kınayacak şekilde genişletildiği kaydedilmişti.
Önceki hafta, bazı ABD'li siyasetçilerin İsrail lobisinden para aldığını ima ettiği için büyük tepki gören Omar, son açıklamalarının ardından hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanadın tepkilerine hedef olmuştu.
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